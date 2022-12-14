Российский учитель устроил детям прощальную алковечеринку с погромом квартиры

Под Новосибирском учитель устроил детям прощальную вечеринку с погромом дома и алкоголем

Учитель российской школы устроил ученикам прощальную вечеринку с алкоголем и разгромил с ними дом. Разрушенную квартиру сняли на видео, кадры публикует Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в городе Черепаново в Новосибирской области. Молодой преподаватель из Москвы решил уволиться из местной школы, в которой проработал полтора года, и в честь этого задумал устроить ученикам праздник. Мужчина разослал детям приглашения на вечеринку к себе домой — в квартире собрались 20 школьников из шестого, восьмого, девятого и одиннадцатого классов. Ночью домой к педагогу приехали родители одной из учениц, которые забрали дочь и вызвали полицию.

В опубликованном видеоролике женщина — предположительно, мать одного из школьников — комментирует последствия вечеринки, показывая сломанные шкафы, разбитую посуду и разрушенную дверь. Пол ванной комнаты усыпан осколками разбитой душевой кабины, на кровати лежат кошачьи экскременты, в углу комнаты валяются презервативы. Попавший в кадр учитель передает привет родителям и извиняется перед матерью за то, что не успел помыть посуду.

Полицейские выписали мужчине административный протокол по статье о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции. Всем присутствующим на вечеринке школьникам также выдали документы о зафиксированном правонарушении.

Ранее сообщалось, что более 10 человек отравились на вечеринке в коттедже в Казани. Студенты перепутали незамерзающую жидкость с алкоголем и попали в больницу.