Беременная жена полицейского отравила 13 друзей ради украшений и денег

New Straits Times: жену тайского полицейского заподозрили в отравлении 13 человек цианидом

Полиция задержала беременную жительницу Таиланда, которая подозревается в том, что отравила цианидом по меньшей мере 13 друзей, чтобы забрать принадлежавшие им деньги и украшения. Об этом сообщает New Straits Times.

35-летняя жена старшего офицера полиции Сарарат Рангсивутхуапорн была арестована по подозрению в убийстве девяти человек на протяжении нескольких лет. По данным полиции, мотивом преступлений были украшения и деньги, но в то же время у задержанной, которая находится на четвертом месяце беременности, диагностированы проблемы с психикой. По данным The Nation Thailand, возраст жертв колебался от 33 до 44 лет.

Позже в полиции уточнили, что расследование ведется по фактам по меньшей мере 13 подозрительных смертей, начиная с 2020 года. «Ей предъявлены обвинения в предумышленном убийстве», — сказал глава полиции Таиланда Сурачате Хакпарн. В полиции не уточнили, по скольким эпизодам убийства предъявлены обвинения Сарарат, но она отрицает все обвинения против себя.

Изначально полиция подозревала Рангсивутхуапорн в убийстве, совершенном в середине апреля. Жертва отправилась на берег реки вместе с убийцей, чтобы принять участие в буддистском ритуале, потеряла сознание и скончалась. При вскрытии судмедэксперты обнаружили в ее крови следы цианида.

Сообщается, что тайка убивала своих жертв при помощи цианида. Вещество было найдено в доме женщины. Предположительно, она подмешивала цианид в еду и напитки жертв. 14-й жертве удалось выжить благодаря тому, что ее стошнило отравленной едой.

Ранее сообщалось, что в США под суд попала женщина-врач из штата Калифорния, которая попыталась отравить мужа чаем со средством для прочистки труб. Ее заподозрили в том, что летом 2022 года она как минимум трижды подлила супругу опасный химикат в напитки.

