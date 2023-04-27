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15:32, 27 апреля 2023Мир

Упавший в Польше объект сочли учебной мишенью для ПВО

RMF FM: упавший в Польше воздушный объект был учебной мишенью для польских ПВО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Военный воздушный объект, упавший на северо-западе Польши, сочли учебной мишенью, запущенной военными страны для тренировки противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на осведомленные источники.

Радиостанция уточнила, что длина упавшей ракеты достигает нескольких метров. «По нашей информации, это остатки от испытаний оборонительных систем, которые мы покупаем для нашей армии. Скорее всего, она была выстрелена во время учений», — отметило издание.

RMF FM уточнило, что на данный момент в Польше создают современную систему ПВО.

Ранее радиостанция сообщала, что упавший на польской территории объект — это ракета класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке. Тогда утверждали, будто у него нет боеголовки. Считается, что боеголовка могла отделиться от ракеты.

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Виктория Кондратьева
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