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13:26, 27 апреля 2023Бывший СССР

ЧВК «Вагнер» приостановила артиллерийский огонь в Артемовске

Пригожин: артиллерийский огонь в Артемовске приостановлен на время визита журналистов США

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о приостановке артиллерийского огня в Артемовске (украинское название — Бахмут) на время визита журналистов США, передает Telegram-канал «Кепка Пригожина».

«Принято решение приостановить огонь артиллерии, для того, чтобы американские журналисты могли спокойно отснять Бахмут и уехать домой. Пресса — это святое, они же тоже своего рода военкоры», — заявил основатель ЧВК «Вагнер».

По его словам, американских журналистов везет в Артемовск командир 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Цербер».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что если Вооруженные силы России возьмут Артемовск, Киев лишится «важного стратегического пункта». Обвал фронта, по словам политика, приведет к отходу украинской армии на запад.

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Алевтина Запольская
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