Пушилин заявил о готовности российских войск к контрнаступлению ВСУ

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские войска готовы встретить контрнаступление ВСУ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о готовности российских войск встретить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает РИА Новости.

«Могу сказать, что наши ребята, Министерство обороны [России] к этому готовы. Принимаются исчерпывающие меры, чтобы у противника ничего не получилось», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что Вооруженные силы (ВС) делают все возможное для того, чтобы города республики были освобождены как можно быстрее.

Ранее врио главы ДНР усомнился в том, что ВСУ начнут контрнаступление в мае, но уточнил при этом, что оно состоится рано или поздно. Украина будет вынуждена его начать из-за «очень серьезного финансирования», предоставленного западными странами, считает Пушилин.