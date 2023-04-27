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11:16, 27 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин усомнился в начале контрнаступления ВСУ в мае

Врио главы ДНР Пушилин усомнился в том, что контрнаступление ВСУ состоится в мае

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин усомнился в том, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в мае, но уточнил, что рано или поздно оно состоится, передает РИА Новости.

«Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят», — заявил Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что Украине необходимо отрабатывать «очень серьезное финансирование», которое страна получила от США и ряда европейских стран.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться после 2 мая, когда придет подходящая для этого погода. Он также добавил, что у Украины нет привычки подводить действия под знаменательные исторические даты.

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Алевтина Запольская
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