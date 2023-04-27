Путин подвел итог переговоров с Эрдоганом

Путин сообщил о договоренностях с Эрдоганом о развитии двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом развивать двусторонние отношения. Его слова передает ТАСС.

«Помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений, и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей», — сообщил Путин во время церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую».

Президент России подключился по видеосвязи к церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». Ранее 27 апреля главы государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и нынешнее состояние зерновой сделки.