Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:14, 27 апреля 2023Наука и техника

Раскрыта загадка экстремальной яркости квазаров

MNRAS: экстремальная яркость квазаров обусловлена столкновениями галактик

Фото: Jurik Peter / Shutterstock / Fotodom

Ученые Университета Шеффилда (Великобритания) раскрыли загадку экстремальной яркости квазаров — активных ядер далеких галактик, которые выделяют рекордное количество лучистой энергии по сравнению со всеми другими космическими объектами во Вселенной. Согласно статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), яркость некоторых квазаров обусловлена столкновением галактик, в которых они находятся.

Для наблюдения за квазарами исследователи использовали телескоп Исаака Ньютона, снабженный инструментом Wide Field Camera для широкого диапазона волн, в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на Ла-Пальме (Канарские острова). В выборку вошли 48 квазаров второго типа — это квазары, в чьем спектре наблюдаются заметные линии запрещенных переходов, возникающие из-за того, что возбужденные атомы теряют энергию через относительно маловероятный механизм испускания фотонов. Благодаря этому в спектре таких квазаров хорошо заметны особенности, порождаемые приливными взаимодействиями, которые в случае квазаров 1-го типа замаскированы излучением от точечных источников.

Астрономы нашли четкие доказательства того, что взаимодействие галактик является доминирующим механизмом запуска активности квазаров в локальной вселенной, причем 65 процентов квазаров 2-го типа демонстрировали морфологические особенности, соответствующие слияниям или взаимодействию галактик. При этом взаимодействующими оказались лишь 22 процента из более чем сотни галактик без активного галактического ядра, которые по массе и удаленности сравнимы с родительскими галактиками квазаров.

Исследователи не нашли подтверждения того, что квазары загораются на пиках слияния галактик, когда два ядра сливаются и становятся видимыми только после этого. Большинство квазаров в выборе, которые испытывают на себе воздействие слияния, наблюдались в фазе до слияния. Однако слияние галактик не является единственной причиной их яркости, поскольку многие из квазаров в выборке не подвергались воздействию приливных сил от соседствующих галактик. Альтернативным механизмом может быть нестабильность в аккреционном диске, окружающем сверхмассивную серную дыру, питающую квазар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
ВС России взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Китай указал на важный шаг к урегулированию конфликта на Украине
На российском пляже нашли мертвую женщину без волос
В Москве участились случаи мошенничества с одним типом недвижимости
В России студент совершил самоубийство перед окончанием учебы и оставил записку
Стало известно о состоянии госпитализированной звезды 90-х Наталии Власовой
Упавший в Польше объект сочли ракетой «земля-воздух» с русскими надписями
В Польше нашли обломки неопознанного военного объекта
Новак рассказал о добыче нефти в России в 2023 году
Девушка сделала укладку в салоне красоты и сравнила себя с «дохлой крысой»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.