Россиянин распилил снаряд времен Великой Отечественной войны и погиб

В Белгородской области мужчина распилил снаряд времен Великой Отечественной войны и погиб

В Белгородской области мужчина решил распилить снаряды времен Великой Отечественной войны и погиб в результате взрыва. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в селе Курасовка Ивнянского района. Россиянин стал распиливать снаряды во дворе собственного дома. Одно из устройств сдетонировало.

На место прибыли глава района Игорь Щепин вместе с сотрудниками оперативных служб. На данный момент проводятся необходимые следственные действия.

«Если человек не бережет себя и пренебрегает собственной безопасностью, безопасностью своих близких, беря в руки незнакомые предметы, не просто беря, а начиная их распиливать, потом теряет руки, ноги, гибнет — так не должно быть!» — сказал Гладков, призвав глав районов и округов проводить разъяснительную работу.

Ранее Гладков сообщил, что в Новооскольском городском округе региона взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны, в результате чего пострадали два 17-летних подростка. Отмечалось, что они нашли снаряд, когда убирали мусор, а затем решили его распилить.