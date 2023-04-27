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09:30, 27 апреля 2023Мир

Названы последствия разговора Зеленского и Си Цзиньпина

Politico: разговор Зеленского и Си Цзиньпина снизит напряженность между Китаем и Западом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Названы последствия телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет Politico.

В материале сказано, что звонок политиков, который длился около часа, может снизить напряженность в отношениях между Китаем и Западом. Тем не менее это вряд ли изменит позицию китайского лидера касательно дружественных отношений с президентом России Владимиром Путиным для противостояния давлению США.

Кроме того, тесные связи России и Китая вряд ли позволят Пекину стать посредником в мирных переговорах Москвы и Киева, отмечается в статье.

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Виктория Кондратьева
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