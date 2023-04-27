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20:06, 27 апреля 2023Забота о себе

Родились первые в мире зачатые с помощью робота дети

Technology Review: в США родились две девочки, зачатые с помощью робота

Кадр: technologyreview.com

В результате процедуры экстракорпорального оплодотворения, проведенной роботом, родились два здоровых ребенка. О первых в мире детях, зачатых с помощью робота, сообщает Technology Review.

Весной 2022 года инженер Эдуард Альба из Барселоны (Испания) провел процедуру ЭКО в Нью-Йорке (США) с использованием изобретенного им робота со спермой. Он ввел инъекцию с мужской половой клеткой в находящуюся в микроскопической чашке Петри яйцеклетку, оперируя роботом с помощью ноутбука, микроскопа и контроллера от Sony PlayStation 5. Всего было оплодотворено двенадцать яйцеклеток. «Я был спокоен. В тот момент я думал — это просто еще один эксперимент», — вспоминает Альба.

Два здоровых эмбриона были подсажены в матку женщине, родившей недавно двоих здоровых девочек.

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Александра Лисица
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