Возле российского завода обнаружили боевые выстрелы от гранатомета

В Саратове у химзавода караул МЧС нашел 3 выстрела от гранатомета РПГ-7

В Саратове рядом с местным химическим заводом найдены боевые выстрелы от гранатомета РПГ-7. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Боеприпасы обнаружил начальник караула МЧС у забора предприятия «Саратоворгсинтез». Там лежали в траве три выстрела и два стартовых двигателя. Снаряды переданы для уничтожения.

По факту их обнаружения возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте крупнокалиберного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Правоохранительные органы выясняют хозяина арсенала и то, как он оказался рядом с заводом.

18 апреля сообщалось, что в Херсонской области полицейские обнаружили два тайника Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставленных при отступлении. В схронах ВСУ оказались выстрелы к ручному противотанковому гранатомету, пороховые заряды, сигнальная мина. 140 головных контактных взрывателей, несколько минометных мин. Оба схрона были заминированы, российским силовикам пришлось ликвидировать их накладным зарядом тротила.