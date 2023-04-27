Внезапная смерть мужчины спасла жизни пяти человек

The Times of India: в Индии мужчина стал посмертным донором и спас жизни пяти человек

45-летний житель штата Харьяна, Индия, стал посмертным донором органов и спас жизни пяти пациентов. Об этом сообщает The Times of India.

Рандев Ядав обратился в больницу в ночь на 16 апреля с жалобами на головную боль, головокружение и рвоту. У него произошло субарахноидальное кровоизлияние — кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, и вскоре они констатировали смерть его мозга.

Убитая горем семья Ядава решила пожертвовать органы нуждающимся. Его сердце было отдано 33-летнему мужчине с коронарной болезнью сердца, болезнью сосудов, дисфункцией левого желудочка и гипертонией. Легкие были пересажены 42-летней женщине, с 2014 года страдающей интерстициальным заболеванием легких. Печень Ядава была отдана 63-летнему мужчине, у которого диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени. Одна из почек покойного была пересажена 63-летнему мужчине, который ждал орган с августа 2021 года. Другая почка была отдана 62-летнему мужчине, который последние пять лет находился на диализе. Таким образом, внезапная смерть Ядава сохранила жизни пяти человек.

Жена покойного призналась, что ей было трудно дать согласие на посмертное донорство его органов. Однако теперь она считает, что ее возлюбленный в каком-то смысле продолжит жить. «Даже после смерти мой муж спас много жизней, я горжусь этим», — говорит она.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница США тайно пожертвовала почку своему отцу и спасла ему жизнь. Отец признается, что благодарен дочери за решение стать его донором.

