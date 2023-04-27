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22:10, 27 апреля 2023Из жизни

Внезапная смерть мужчины спасла жизни пяти человек

The Times of India: в Индии мужчина стал посмертным донором и спас жизни пяти человек

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

45-летний житель штата Харьяна, Индия, стал посмертным донором органов и спас жизни пяти пациентов. Об этом сообщает The Times of India.

Рандев Ядав обратился в больницу в ночь на 16 апреля с жалобами на головную боль, головокружение и рвоту. У него произошло субарахноидальное кровоизлияние — кровоизлияние в полость между паутинной и мягкой мозговыми оболочками. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось, и вскоре они констатировали смерть его мозга.

Убитая горем семья Ядава решила пожертвовать органы нуждающимся. Его сердце было отдано 33-летнему мужчине с коронарной болезнью сердца, болезнью сосудов, дисфункцией левого желудочка и гипертонией. Легкие были пересажены 42-летней женщине, с 2014 года страдающей интерстициальным заболеванием легких. Печень Ядава была отдана 63-летнему мужчине, у которого диагностировали неалкогольную жировую болезнь печени. Одна из почек покойного была пересажена 63-летнему мужчине, который ждал орган с августа 2021 года. Другая почка была отдана 62-летнему мужчине, который последние пять лет находился на диализе. Таким образом, внезапная смерть Ядава сохранила жизни пяти человек.

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Жена покойного призналась, что ей было трудно дать согласие на посмертное донорство его органов. Однако теперь она считает, что ее возлюбленный в каком-то смысле продолжит жить. «Даже после смерти мой муж спас много жизней, я горжусь этим», — говорит она.

Ранее сообщалось, что 25-летняя жительница США тайно пожертвовала почку своему отцу и спасла ему жизнь. Отец признается, что благодарен дочери за решение стать его донором.

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Алиса Удовик
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