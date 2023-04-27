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19:46, 27 апреля 2023Силовые структуры

Брошенная с балкона записка спасла россиянку и младенца от расправы мужа

В Республике Башкортостан на россиянина завели дело после нападения на жену и ребенка

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Республике Башкортостан в отношении буйного россиянина возбудили уголовное дело после нападения на жену с ребенком. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения россиянин решил, что находящийся в кроватке младенец не похож на него. После этого он напал на жену, заподозрив ее в измене и нанес ей удар в лицо, затем принялся крушить вещи, и схватился за утюг. Чтобы спастись от расправы женщина выбежала на балкон, успев захватить с собой ребенка. Телефон остался в комнате и тогда россиянка решила написать записку, благодаря которой и спаслась.

Женщина скинула бумажку с просьбой о помощи вниз и ее подобрал случайный прохожий. Мужчина серьезно воспринял прочитанное, отнес записку в поликлинику и медики вызвали полицию. Полицейские прибыли вовремя и успели задержать злоумышленник до того, как он сумел пробраться на балкон к жене и ребенку.

28 марта сообщалось, что в Бураевском районе Башкирии мужчина, пытаясь ударить жену, сломал ногу четырехмесячной дочери.

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Владимир Седов
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