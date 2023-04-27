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Российские следователи показали на видео задержание блогера Елены Блиновской
Задержание блогера Елены Блиновской на российском погранпереходе показали на видео
Российские следователи показали на видео задержание блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Ролик в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале опубликовал Следственный комитет России (СКР).
На кадрах Блиновская в верхней одежде и тапочках стоит возле элитной иномарки рядом с пограничным переходом. Позади иномарки, в которой находилась блогер, стоит автомобиль МВД. Судя по кадрам снятым в помещении пограничного перехода, блогерша задержана вместе с двумя спутниками, лица которых скрыты. Сотрудник погранперехода сообщил ей, что она была задержана по поручению СКР.
Создательницу «Марафона желаний» Блиновскую заподозрили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.