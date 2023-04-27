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10:41, 27 апреля 2023Силовые структуры

Российские следователи показали на видео задержание блогера Елены Блиновской

Задержание блогера Елены Блиновской на российском погранпереходе показали на видео

Российские следователи показали на видео задержание блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов. Ролик в четверг, 27 апреля, в своем Telegram-канале опубликовал Следственный комитет России (СКР).

На кадрах Блиновская в верхней одежде и тапочках стоит возле элитной иномарки рядом с пограничным переходом. Позади иномарки, в которой находилась блогер, стоит автомобиль МВД. Судя по кадрам снятым в помещении пограничного перехода, блогерша задержана вместе с двумя спутниками, лица которых скрыты. Сотрудник погранперехода сообщил ей, что она была задержана по поручению СКР.

Создательницу «Марафона желаний» Блиновскую заподозрили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей.

Владимир Седов
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