В Подмосковье осудили на 8,5 года серийного насильника подростков

Суд в Московской области приговорил серийного насильника подростков к 8,5 года колонии

В Московской области суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима 24-летнего местного жителя, который изнасиловал пять несовершеннолетних девушек. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что серийный насильник совершал преступления против половой неприкосновенности в своей квартире в поселке имени Тельмана Раменского городского округа с марта 2019 года по май 2021 года. Пострадавшими стали шесть девушек, пять из них — подростки.

Фигуранта признали виновным по части 2 статьи 133 («Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетней»), статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»), части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 14-летний подросток из Казахстана изнасиловал 45-летнюю женщину в ее квартире.