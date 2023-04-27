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01:53, 27 апреля 2023Мир

У Байдена заметили шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Байден случайно показал шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Газета New York Post уличила президента США Джо Байдена в использовании шпаргалки с написанными по слогам фамилиями журналистов, которые будут задавать ему вопросы. Издание опубликовало снимок американского лидера, сделанный во время пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне.

На фото запечатлен момент, когда Байден случайно перевернул листок с фотографией, указанием должности и заготовленным вопросом журналистки Los Angeles Times Кортни Субраманиан.

Фамилия сотрудницы прессы написана для президента по слогам. Вероятно, чтобы избежать неловкой ситуации с произношением, допустило издание.

В июне прошлого года Байден на рабочей встрече с представителями ветроэнергетической отрасли случайно показал публике шпаргалку для выступления, в которой были подробно расписаны его действия, например указание «сесть строго на свое место». На листке были даны указания: «ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками, ВЫ садитесь на СВОЕ место, ВЫ даете короткие комментарии (две минуты), ВЫ благодарите участников, ВЫ уходите».

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Марина Совина
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