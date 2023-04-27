В России упали продажи отечественных смартфонов

«Ведомости»: продажи отечественных смартфонов упали за год вдвое

В России за первый квартал 2023 года было продано 46 900 смартфонов отечественных брендов — на 53 процентов меньше год к году. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, реализовано 99 300 российских гаджетов. В частности, на 47 процентов меньше смартфонов, чем годом ранее, продали на маркетплейсе Ozon.

Бизнес-аналитик ГК «F+ tech-Марвел» Артур Махлаюк отмечает, что большинство российских смартфонов — это бюджетные устройства. По его словам, покупатели уже закрыли свои базовые потребности в недорогих устройствах, поэтому продажи упали — предпочтение отдают иностранным брендам.

На Wildberries проявляют интерес к российским моделям, чаще всего пользователи выбирают смартфоны от азиатских брендов — Xiaomi, Realme, Infinix, OPPO и Poco.

Ранее стало известно, что ввоз серых смартфонов в Россию почти прекратился. В Федеральной таможенной службе сообщили, что борются с нелегальными поставками в плановом режиме.