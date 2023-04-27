«Молчаливый Боб» Кевин Смит рассказал о борьбе за психическое здоровье

Актер Кевин Смит признался, что детские травмы подкосили его ментальное здоровье

52-летний голливудский актер и режиссер, звезда и автор фильма «Клерки» Кевин Смит рассказал о борьбе за свое ментальное здоровье. Его слова приводит издание People.

Смит, прославившийся ролью Молчаливого Боба, признался, что усомнился в своем психическом здоровье в январе 2022 года. Он подумал, что сходит с ума, и записался в реабилитационный центр. Во время лечения выяснилось, что его ментальное здоровье подкосили детские травмы. Смит признался, что в шесть лет мальчик постарше заставил его играть в эротические игры с соседской девочкой. Кроме того, в девять лет учитель высмеял его перед другими учениками за лишний вес. «Я чувствовал себя отвратительным, ничего не значащим. Тогда я решил быть "другим парнем", всех веселить, заставлять полюбить меня до того, как они увидят, что я толстый», — рассказал он.

Кевин Смит отметил, что на момент выхода «Клерков» в 1994 году он уже был полон отвращения к себе и думал, что если замедлится и перестанет работать, его карьере конец. Во время терапии в 2022 году его научили принятию себя. В частности, говорит Смит, помогли упражнения на осознанность — например, концентрация на дыхании и текущем моменте. «Это было открытием для меня. Я проводил большую часть жизни, страдая о прошлом или тревожась о будущем», — сказал он.

В рамках психической реабилитации Кевин Смит перестал употреблять наркотики, сократил время пребывания в социальных сетях и теперь намерен замедлить рабочее расписание. «Интересно узнать, смогу ли я чувствовать себя хорошо наедине с собой. Со своими мыслями», — рассказал о своих планах актер.

Ранее 55-летний бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн признался, что страдает клаустрофобией и боится темноты. Экс-спортсмен сообщил, что, помимо фобий, у него также диагностировано биполярное аффективное расстройство — хроническое психическое заболевание, ранее известное как маниакально-депрессивный психоз.