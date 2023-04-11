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09:37, 11 апреля 2023Забота о себе

Бывший футболист сборной Англии признался в проблемах с психикой

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн признался, что страдает клаустрофобией

Фото: Action Images /John Sibley / Reuters

55-летний бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн признался, что страдает клаустрофобией и боится темноты, но научился держать свои страхи под контролем. Его рассказ о проблемах с психикой цитирует издание Daily Mail.

Экс-спортсмен сообщил, что, помимо фобий, у него также диагностировано биполярное аффективное расстройство — хроническое психическое заболевание, ранее известное как маниакально-депрессивный психоз. Из-за проблем с ментальным здоровьем у Гаскойна в свое время развился алкоголизм, однако при помощи врачей и терапии он научился справляться со своими страхами и держит болезнь под контролем.

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Состояние бывшего футболиста стабилизировалось настолько, что он решился принять участие в реалити-шоу «Боюсь темноты» и провести восемь дней в замкнутом пространстве в полной темноте.

Я думал, мне надо провести здесь восемь дней, справлюсь ли я? Я не знал, смогу ли пройти через это испытание. Но через некоторое время привык

Пол Гаскойнбывший футболист сборной Англии

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Наталья Обрядина
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