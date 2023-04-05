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19:58, 5 апреля 2023Забота о себе

Брук Шилдс рассказала о тяготах славы секс-символа в юном возрасте

Актриса Брук Шилдс пожаловалась на одиночество из-за известности

Фото: Lauren Justice / Reuters

Американская актриса Брук Шилдс в новом документальном фильме Pretty Baby («Прелестное дитя») пожаловалась на одиночество во время учебы в университете. Ее слова о тяготах славы секс-символа в юном возрасте цитирует издание Daily Mail.

57-летняя звезда «Голубой лагуны» рассказала, что в 1980-е годы, будучи уже популярной актрисой, решила сделать перерыв в карьере ради учебы в Принстонском университете. В престижном учебном заведении она изучала романские языки и французскую литературу и в первые годы жизни в студенческом городке чувствовала себя отчаянно одинокой и несчастной. Из-за мировой известности Шилдс многие студенты старательно избегали ее.

Люди старались быть милыми и дать мне почувствовать себя свободно, а я такая: «Мне не нужно пространство, я хочу вернуться домой или мне нужны друзья. Пожалуйста, не уважайте меня, пожалуйста, не уважайте мое личное пространство»

Брук Шилдсактриса
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Также Шилдс призналась, что в 1980-х годах к ее желанию получить хорошее образование в Голливуде относились предвзято. Считалось, что актрисам не нужно высшее образование, и уж тем более секс-символам «не пристало учиться в Принстоне».

Чтобы справиться с одиночеством, Шилдс первое время звонила матери по пять раз в день и просила ее разрешить вернуться домой. Однако женщина осталась непреклонна и сказала дочери, что та себя не простит, если бросит учебу. В конце концов Шилдс удалось освоиться: она нашла друзей и единомышленников, присоединившись к принстонскому клубу Triangle Club — старейшей гастролирующей студенческой музыкально-комедийной труппе. В 1987 году она окончила университет с отличием.

Ранее Шилдс призналась, что в юности ее изнасиловали в отеле после деловой встречи. Она не стала называть имени насильника, однако уточнила, что инцидент произошел после окончания Принстона, когда она пыталась найти работу.

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Наталья Обрядина
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