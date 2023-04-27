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21:12, 27 апреля 2023Из жизни

Длинная змея вылезла на приборную панель и напугала водителя во время поездки

Daily Mirror: водитель обнаружил кукурузную змею в салоне автомобиля во время поездки

Фото: David Clode / Unspalsh

Водитель, доставлявший автомобиль из автосалона в английский город Мелтон-Моубрей, Великобритания, обнаружил длинную змею на приборной панели автомобиля. Об этом сообщает Daily Mirror.

Рептилия вылезла наружу во время поездки и сильно напугала водителя. Он остановился на обочине и обратился в службу спасения диких животных. Спасателям, приехавшим к водителю, пришлось демонтировать пассажирское сиденье, а также снять ковры и обшивку, так как змея оказалась вне зоны досягаемости и обвилась вокруг электрических проводов.

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Выяснилось, что рептилия — это кукурузная змея, или маисовый полоз. Полоз пытался укусить одного из спасателей, однако его удалось поймать и вытащить из машины. По словам спасателей, неизвестно, как змея оказалась в автомобиле. «Змея была очень холодной и, должно быть, находилась там несколько дней. Сейчас с ней все в порядке, она стала намного активнее и лучше себя ведет», — заявили в службе спасения.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании обнаружил змею в туалете у себя квартире, когда пытался справить нужду. Рептилия настолько напугала мужчину, что он спрыгнул с унитаза и выбежал из туалета.

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Алиса Удовик
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