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10:09, 27 апреля 2023Путешествия

Россиянка с сыном сорвались со скалы в горах Сочи

МЧС: россиянка с сыном сорвались со скалы на склоне хребта Ачишхо в Сочи

Кадр: Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России

Российская туристка вместе с сыном сорвались со скалы в горах Сочи и получили серьезные травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Инцидент произошел в среду, 26 апреля, с жителями Екатеринбурга на склоне хребта Ачишхо на высоте 1850 метров над уровнем моря. Отмечается, что 48-летняя россиянка и ее 16-летний сын отравились в незарегистрированный поход по закрытому туристическому маршруту, ведущему к Ачипсинским водопадам.

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В службу 112 обратился сам пострадавший путешественник. «Упав со скального участка, 16-летний подросток травмировал ногу, а его мама получила черепно-мозговую травму, — говорится в сообщении. — Молодой человек сообщил, что она в бессознательном состоянии».

Спасателям пришлось эвакуировать туристов с помощью вертолета. Уточняется, что на базе ЮРПСО МЧС они передали россиян медикам.

Ранее в апреле россиянин забрался на гору на Алтае и не смог спуститься с нее самостоятельно из-за панической боязни высоты. Ситуация произошла в селе Манжерок Майминского района республики. Двое жителей Москвы поднялись на гору, после чего один из путешественников испугался высоты и от страха отказался спускаться.

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Фариза Бацазова
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