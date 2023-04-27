Пассажирка покусала и ударила сотрудников аэропорта из-за яблочного сока

В аэропорту Финикса пассажирка напала на сотрудников TSA и была задержана за хулиганство

В международном аэропорту Финикса пассажирка напала на сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA) из-за яблочного сока. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 19-летняя Макия Коулман (Makiah Coleman) проходила проверку безопасности в авиагавани, чтобы сесть на рейс. Девушка разозлилась, так как упаковку сока пришлось выбросить в мусорный бак из-за превышения допустимого объема жидкости на борту. Она потянулась, чтобы достать напиток обратно, однако сотрудник TSA оттолкнул ее.

Словесная перепалка вскоре переросла в драку, и Коулман покусала одного из офицеров и ударила другого. Третьего представителя правопорядка молодая девушка оттаскала за волосы. Прибывшая на место полиция задержала туристку за нападение и хулиганство. Ей может грозить уголовное наказание.

В связи с произошедшим один контрольно-пропускной пункт авиагавани пришлось временно закрыть. Два офицера TSA были доставлены в больницу, однако какие они получили травмы, не уточняются.

Ранее пассажир рейса Southwest Airlines обматерил своего попутчика, а затем накинулся на него и избил, пытаясь перелезть через сиденье. Причиной произошедшего стала одна случайность со стороны пострадавшего.

