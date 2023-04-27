Мужчинам с маленьким пенисом назвали идеальную позу для секса

Сексолог Стюарт: поза «лежачий полицейский» в сексе идеальна для мужчин с маленьким членом

Поза «лежачий полицейский» идеальна для полового контакта с партнером с маленьким пенисом, считает сексолог, магистр медицинских наук Марла Рене Стюарт. Преимущества этой сексуальной позиции она назвала изданию Men’s Health.

Стюарт объяснила, что «лежачий полицейский» — это вариация позы «по-собачьи». Чтобы принять ее, женщина должна лечь на живот и подложить под корпус и бедра подушку. При этом мужчина располагается сзади, стоя на коленях, и ставит руки по бокам от партнерши.

По словам специалистки, эта поза является идеальной для секса с обладателями небольшого члена. Благодаря тому, что таз женщины приподнят, это обеспечивает возможность максимально глубокого проникновения пениса во влагалище, а также мощную стимуляцию точки G. В этой позиции обоим партнерам легче достичь яркого и сильного оргазма, уверена сексолог.

Однако при всех преимуществах позы «лежачий полицейский» парам стоит помнить об осторожности, выбирая ее, предупредила Стюарт. Она объяснила, что глубина проникновения для одних является преимуществом, а для других может стать источником болезненных ощущений, потому необходимо интересоваться у партнера, комфортна ли ему интимная близость в этой позе.

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