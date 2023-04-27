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05:00, 27 апреля 2023Забота о себе

Мужчинам с маленьким пенисом назвали идеальную позу для секса

Сексолог Стюарт: поза «лежачий полицейский» в сексе идеальна для мужчин с маленьким членом

Фото: Maru Lombardo / Unsplash

Поза «лежачий полицейский» идеальна для полового контакта с партнером с маленьким пенисом, считает сексолог, магистр медицинских наук Марла Рене Стюарт. Преимущества этой сексуальной позиции она назвала изданию Men’s Health.

Стюарт объяснила, что «лежачий полицейский» — это вариация позы «по-собачьи». Чтобы принять ее, женщина должна лечь на живот и подложить под корпус и бедра подушку. При этом мужчина располагается сзади, стоя на коленях, и ставит руки по бокам от партнерши.

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По словам специалистки, эта поза является идеальной для секса с обладателями небольшого члена. Благодаря тому, что таз женщины приподнят, это обеспечивает возможность максимально глубокого проникновения пениса во влагалище, а также мощную стимуляцию точки G. В этой позиции обоим партнерам легче достичь яркого и сильного оргазма, уверена сексолог.

Однако при всех преимуществах позы «лежачий полицейский» парам стоит помнить об осторожности, выбирая ее, предупредила Стюарт. Она объяснила, что глубина проникновения для одних является преимуществом, а для других может стать источником болезненных ощущений, потому необходимо интересоваться у партнера, комфортна ли ему интимная близость в этой позе.

Ранее британский сексолог Трэйси Кокс предупредила об опасности эротического удушения во время полового акта. По ее словам, вновь ставший популярным сексуальный фетиш может закончиться серьезными травмами или даже смертью.

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Наталья Обрядина
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