22-летнего рэпера MoneySign Suede убили в тюрьме

22-летнего рэпера MoneySign Suede зарезали в душе в тюрьме

22-летнего американского хип-хоп-исполнителя MoneySign Suede убили в тюрьме. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артист получил удар ножом в шею. Сотрудники исправительного учреждения Калифорнии обнаружили музыканта в бессознательном состоянии в душевой кабине вечером 25 апреля. Спасти рэпера не удалось. Полиция занялась расследованием делам и устанавливает подозреваемых в совершении убийства.

В декабре прошлого года MoneySign Suede был заключен под стражу и приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за незаконное хранение оружия. Артист сотрудничал с лейблом Atlantic Records, в 2022-м представил музыкальный альбом под названием Parkside Baby. Сообщается, что рэпер планировал выпустить релиз Still Free Me.

