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17:24, 27 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о тайном визите Зеленского в Запорожскую область

Рогов сообщил, что Зеленский приехал в подконтрольную Киеву часть Запорожской области
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о тайном визите президента Украины Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Запорожской области, передает РИА Новости.

«По имеющейся информации, сегодня в оккупированной части Запорожской области тайно находится Зеленский. С его участием снимают какой-то ролик, но делают это максимально секретно, чтобы нигде это не звучало», — заявил он.

Из собственных источников политику стало известно, что глава государства приехал в удаленный от фронта район. Рогов также добавил, что украинские СМИ в будущем могут сообщить, что Зеленский, напротив, «чуть ли не под Гуляйполем или Ореховым в танке горел».

Ранее Рогов рассказал о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести отвлекающие маневры перед наступлением в Запорожской области. Украинская армия нанесет удар в центральном участке линии боевого соприкосновения, попутно осуществляя обстрел западного участка запорожского фронта», — заявил Рогов.

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Алевтина Запольская
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