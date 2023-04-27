Военкоры показали кадры взрыва танка ВСУ в бою с ЧВК «Вагнер» под Артемовском

RusVesna показала видео со взрывом танка ВСУ в бою с ЧВК «Вагнер» под Артемовском

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» показал видео со взрывом танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в бою с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

По информации авторов канала, украинский танк разорвало у населенного пункта Ивановское под Артемовском (украинское название — Бахмут). Отмечается, что после попадания снаряда у танка сдетонировал боекомплект. Как следует из видео, это произошло 26 апреля.

Ранее «Военкоры Русской весны» опубликовали кадры городских боев в Артемовске глазами бойцов ЧВК «Вагнер». Видео снято на камеру GoPro военных чуть ранее на артемовском направлении, где сейчас вагнеровцы продолжают проламывать оборону ВСУ.

Артемовск с населением около 70 тысяч человек располагается в 60 километрах к северу от Донецка. Бои за населенный пункт продолжаются уже более восьми месяцев — ВСУ держат оборону в городе с августа 2022 года. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским Вооруженным силам наступать вглубь Украины. Министр также назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.