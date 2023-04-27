Театр из Татарстана приедет с гастролями в Дербент

В Дербент приедет с гастролями театр из Татарстана

В дагестанский Дербент с гастролями приедет театр из Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые в Дербенте выступит театр из Республики Татарстан. Атнинский татарский государственный драмтеатр имени Габдуллы Тукая приглашает зрителей на спектакли 28 и 29 апреля», — рассказали в министерстве культуры Дагестана.

Артисты выступят на сцене Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского. Зрителям 28 апреля представят детский спектакль Shurale trip и комедию «Дом мечты», а 29 апреля — музыкальную комедию «Осенний вальс».

Спектакли пройдут на татарском языке с синхронным переводом на русский. В июне в Татарстан с обменными гастролями приедет Табасаранский драматический театр. Показы спектаклей проводятся в рамках программы «Большие гастроли».