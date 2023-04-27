Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:40, 27 апреля 2023Моя страна

Театр из Татарстана приедет с гастролями в Дербент

В Дербент приедет с гастролями театр из Татарстана

Фото: Da Antipina / Shutterstock / Fotodom

В дагестанский Дербент с гастролями приедет театр из Татарстана. Об этом сообщает ТАСС.

«Впервые в Дербенте выступит театр из Республики Татарстан. Атнинский татарский государственный драмтеатр имени Габдуллы Тукая приглашает зрителей на спектакли 28 и 29 апреля», — рассказали в министерстве культуры Дагестана.

Артисты выступят на сцене Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского. Зрителям 28 апреля представят детский спектакль Shurale trip и комедию «Дом мечты», а 29 апреля — музыкальную комедию «Осенний вальс».

Спектакли пройдут на татарском языке с синхронным переводом на русский. В июне в Татарстан с обменными гастролями приедет Табасаранский драматический театр. Показы спектаклей проводятся в рамках программы «Большие гастроли».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Популярная ведущая рассказала о самых сложных съемках
Беременная жена полицейского отравила 13 друзей ради украшений и денег
Присяжные признали вора в законе Турка причастным к крупнейшему наркокартелю
В Подмосковье 49-летней женщине прострелили ногу из пневматического пистолета
Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана
Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске
Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров
Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.