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19:04, 27 апреля 2023Экономика

Турция и Россия оформили доставку топлива на АЭС «Аккую»

Глава «Росатома» Лихачев передал сертификат на доставку топлива на турецкую АЭС «Аккую»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия и Турция заключили договор о поставках ядерного топлива на атомную станцию (АЭС) «Аккую», первый энергоблок которой готовится к запуску. Трансляцию церемонии, в рамках которой гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев передал соответствующий сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу, провел РБК.

В мероприятии в режиме видеосвязи также участвовали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. В своей речи турецкий лидер указал, что запуск всех энергоблоков «Аккую» поможет стране ежегодно экономить 1,5 миллиарда долларов на импорте газа.

На полную мощность станцию планируют вывести к 2028 году. Тогда она сможет обеспечить до 10 процентов потребностей страны в энергии.

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Платон Щукин
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