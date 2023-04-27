Турция и Россия оформили доставку топлива на АЭС «Аккую»

Глава «Росатома» Лихачев передал сертификат на доставку топлива на турецкую АЭС «Аккую»

Россия и Турция заключили договор о поставках ядерного топлива на атомную станцию (АЭС) «Аккую», первый энергоблок которой готовится к запуску. Трансляцию церемонии, в рамках которой гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев передал соответствующий сертификат министру энергетики Турции Фатиху Донмезу, провел РБК.

В мероприятии в режиме видеосвязи также участвовали президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. В своей речи турецкий лидер указал, что запуск всех энергоблоков «Аккую» поможет стране ежегодно экономить 1,5 миллиарда долларов на импорте газа.

На полную мощность станцию планируют вывести к 2028 году. Тогда она сможет обеспечить до 10 процентов потребностей страны в энергии.