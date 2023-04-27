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14:21, 27 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении тактического зенитного ракетного комплекса ВСУ «Тор-М1»

Фото: РИА Новости

Российские войска уничтожили тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным Минобороны, комплекс был уничтожен ударами оперативно-тактической и армейской авиации. Сообщение об уничтожении «Тор-М1» было озвучено в сводке событий южнодонецкого и запорожского направлений.

Экспортная стоимость одного «Тор-М1» оценивается в десятки миллионов долларов. Комплекс принадлежит к 5-му поколению зенитно-ракетного вооружения, он способен перехватывать сразу две крылатые ракеты.

Кроме того, на этих же направлениях были уничтожены артсистема М777 и около 60 бойцов ВСУ.

Ранее сегодня, 27 апреля, военные корреспонденты опубликовали видео уничтожения движущегося «Тор-М1» беспилотным летательным аппаратом «Ланцет». Был ли это тот же комплекс, об уничтожении которого отчиталось Минобороны, не уточняется.

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Марк Леонов
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