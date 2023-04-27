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05:30, 27 апреля 2023Путешествия

Россиянка поехала в Подмосковье и описала отдых фразой «жаль потраченных денег»

Туристка отдохнула в Подмосковье и пожаловалась на забитый отель и некомпетентный персонал

Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Российская туристка поехала в четырехзвездочный отель «Солнечный» в Подмосковье и описала отдых фразой «жаль потраченных денег». Своим отзывом девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что мини-отпуск на четыре дня для двоих взрослых и одного ребенка обошелся ей в 83 тысячи рублей. Россиянка подчеркнула, что гостиница работала по системе «все включено». «Поехали, конечно, из-за спа-комплекса, о котором наслышаны от друзей, туда входит 10 бассейнов и 16 термальных комнат, — пояснила она. — Звучит все прекрасно, и такой отдых стоил бы своих денег, если бы все было именно так, как написано в рекламных буклетах отеля».

Читательница портала пожаловалась на то, что отель был забит отдыхающими. «Спрос на отдых недалеко от дома сейчас огромный, и отель не справляется с потоком — или просто все очень плохо организовано, — добавила она. — Персонал на ресепшн абсолютно некомпетентный — это студенты, которые втроем не могут зарегистрировать одного гостя, постоянно смеются и переговариваются».

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Россиянка отметила, что в ресторане были огромные очереди за едой, а на все развлечения в отеле действовала предварительная запись. Номера в гостинице были хорошо оборудованы, но в комнатах не хватало освещения. «Постоянный полумрак: из источников света только торшер, — заявила она. — Мы даже просили принести дополнительную лампу, сотрудники отреагировали только через два дня».

Ранее туристка посетила санаторий «Тарханы» в Пятигорске и описала отдых словами «была готова рыдать». Россиянка осталась крайне недовольна плохим выбором еды и невежливым и неклиентоориентированным персоналом.

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Фариза Бацазова
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