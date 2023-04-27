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09:05, 27 апреля 2023Россия

Гуляющие за гаражами российские подростки нашли труп женщины

Ura.ru: в Перми гуляющие за гаражами подростки нашли труп женщины в овощной яме

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми подростки, гуляющие за гаражами, нашли труп женщины в овощной яме. Об этом сообщили Ura.ru источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, инцидент произошел вечером в среду, 26 апреля. Несовершеннолетние рассказали, что россиянка находилась в овощной яме вниз головой.

«Сама яма расположена между двух гаражей в районе улицы Уфимская», — отметил собеседник агентства.

Подростки вызвали к месту бригаду медиков, те по прибытии констатировали смерть женщины. В пресс-службе управления Следственного комитета России по Пермскому краю заверили, что в ближайшее время дадут комментарий по случившемуся.

19 апреля сообщалось, что в Ивановской области обнаружили обгоревшее тело мужчины, рядом с которым были удочка и ведро карасей. По предварительной версии, россиянин погиб во время рыбалки.

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Анна Щербакова
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