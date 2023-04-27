Присяжные признали вора в законе Турка причастным к крупнейшему наркокартелю

В Москве присяжные признали виновным вора в законе Турка по делу о крупнейшем наркокартеле

В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт вору в законе Андрею Торкунову, известному в криминальном мире как Турок. Об этом сообщает РБК.

Присяжные единогласно признали авторитета виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве.

По версии следствия, Торкунов руководил крупнейшим в России наркокартелем, который связывают с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. По данным МВД России, бизнесмен причастен к организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию. В июне 2019 года Плахотнюку было предъявлено заочное обвинение по этому делу.