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15:22, 27 апреля 2023Силовые структуры

Присяжные признали вора в законе Турка причастным к крупнейшему наркокартелю

В Москве присяжные признали виновным вора в законе Турка по делу о крупнейшем наркокартеле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Мосгорсуде коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт вору в законе Андрею Торкунову, известному в криминальном мире как Турок. Об этом сообщает РБК.

Присяжные единогласно признали авторитета виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, грабеже и вымогательстве.

По версии следствия, Торкунов руководил крупнейшим в России наркокартелем, который связывают с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком. По данным МВД России, бизнесмен причастен к организации поставок марокканского гашиша в Россию через Испанию. В июне 2019 года Плахотнюку было предъявлено заочное обвинение по этому делу.

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Любовь Ширижик
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