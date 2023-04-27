Ученые из РХТУ разработали удобрения, которые помогут обеспечить продуктами Арктику

Ученые из России придумали способ обеспечить продуктами арктические регионы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ученые из РХТУ имени Менделеева разработали уникальные удобрения, которые помогут фермерам в регионах с особо неблагоприятным климатом повысить урожайность.

«В ближайшем будущем разработка станет важным элементом национальной безопасности и позволит обеспечивать население продуктами питания на территориях с экстремальными климатическими условиями», — рассказали в институте.

Питательный состав для почвы будет применяться в гидропонных фермах — растворенные удобрения будут регулярно циркулировать в системе и повысят плодородие. Испытания уже подтвердили эффективность разработки.

«Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%» — сообщили агентству исследователи.

Ранее сообщалось, что плодоносящая тропическая лиана выросла в заполярном российском городе.