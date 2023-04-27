69-я параллель
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13:28, 27 апреля 202369-я параллель

Ученые из России придумали способ обеспечить продуктами арктические регионы

Ученые из РХТУ разработали удобрения, которые помогут обеспечить продуктами Арктику

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ученые из России придумали способ обеспечить продуктами арктические регионы страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ученые из РХТУ имени Менделеева разработали уникальные удобрения, которые помогут фермерам в регионах с особо неблагоприятным климатом повысить урожайность.

«В ближайшем будущем разработка станет важным элементом национальной безопасности и позволит обеспечивать население продуктами питания на территориях с экстремальными климатическими условиями», — рассказали в институте.

Питательный состав для почвы будет применяться в гидропонных фермах — растворенные удобрения будут регулярно циркулировать в системе и повысят плодородие. Испытания уже подтвердили эффективность разработки.

«Был показан лучший рост биомассы — выше на 30%, массы корней — на 65%, площади листовой пластины — на 16%» — сообщили агентству исследователи.

Ранее сообщалось, что плодоносящая тропическая лиана выросла в заполярном российском городе.

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Марк Леонов
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