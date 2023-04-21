Дети из заполярного Кировска смогли вырастить дающую овощи тропическую лиану лагенарию

Плодоносящая тропическая лиана выросла в заполярном российском городе. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация Кировска в Мурманской области.

По сообщению городских властей, дающую овощи лиану вырастили дети, ученики местной школы.

«Коашвинское чудо — лагенарию вырастили ребята в школьной теплице под руководством своей наставницы Ирины Александровны Логиновой (...) Такое редко встретишь в наших северных широтах!» — сообщили в администрации Кировска.

Чиновники добавили, что родиной лианы считается Африка, территория современного Зимбабве.

В 2022 году сообщалось, что на Ямальской опытной станции в Салехарде селекционеры вырастили в лабораторных условиях и собрали первый урожай арктических сортов картофеля.