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11:07, 27 апреля 2023Мир

Начало третьей мировой войны связали с вступлением Украины в НАТО

Экс-премьер Словакии Фицо: вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Вступление Украины в НАТО сделает конфликт глобальным и приведет к третьей мировой войне. Негативные последствия принятия Киева в альянс оценил экс-премьер Словакии и лидер партии Smer Роберт Фицо в интервью Bloomberg.

Политик заявил, что в случае победы на выборах в 2023 году он прекратит поставки оружия Киеву и наложит вето на «бессмысленные» санкции в отношении России, которые наносят ущерб государствам-членам Европейского союза. «Я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие только ради хорошего имиджа среди западных стран», — отметил Фицо.

Экс-премьер добавил, если он вернется на пост, то Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, потому что это «самая большая ерунда», которая сделает конфликт глобальным. По его словам , мирные переговоры должны состояться сейчас, прежде чем погибнет еще больше людей.

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Семен Александров
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