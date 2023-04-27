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14:32, 27 апреля 2023Бывший СССР

Премьер Украины заявил о выполнении всех рекомендаций для статуса кандидата в ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: страна выполнила все семь рекомендаций для статуса кандидата в ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина выполнила все семь рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) для получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС), заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Его слова передает РИА Новости.

«Мы ведем все реформы для вступления в ЕС. Мы создали антикоррупционную структуру, 27 тысяч наших нормативных актов соответствуют европейскому законодательству», — сказал Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Риме.

По его словам, сейчас Киев ждет, что ЕК до конца весны объявит промежуточные итоги по выполнению рекомендаций. А к осени Украина рассчитывает получить окончательный отчет.

В ходе визита в Рим Шмыгаль провел встречу с Папой Римским Франциском. Они пообщались примерно полчаса и вручили друг другу подарки.

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Алевтина Запольская
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