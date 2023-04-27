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06:08, 27 апреля 2023Россия

В Минобороны рассказали о работе «Ураганов» в зоне СВО

Минобороны России: расчеты ЦВО активно используют РСЗО «Ураган» в зоне спецоперации

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Артиллерийские расчеты Центрального военного округа (ЦВО) активно используют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» в зоне специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Об их работе рассказали РИА Новости в Минобороны России.

Как заявили в военном ведомстве, боевая работа расчетов орудий занимает порядка пяти-семи минут от получения координат цели до занятия боевой машиной огневой позиции, наведения ее на цель, залпа и оперативной смене позиции.

Расчеты «Ураганов» поражают объекты военной инфраструктуры и логистические узлы Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящиеся в тылу оборонительных боевых порядков. Благодаря дальности полета поражаются и ликвидируются такие цели, как базы хранения боеприпасов, места сосредоточения техники и личного состава.

Ранее командир расчета РСЗО «Ураган» рассказал, что за день в Запорожской области поражается семь-восемь целей. Он добавил, что расчет ведет артиллерийский огонь в основном по командным пунктам, складам с боеприпасами и колоннам техники.

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Марина Совина
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