Россияне стали реже интересоваться покупкой недвижимости в США

Florida.Realestate: в марте 2023 года российский спрос на жилье в США снизился на 5,1%

Граждане России стали реже интересоваться покупкой недвижимости в США — по итогам марта 2023 года спрос со стороны россиян на приобретение жилья в этой стране снизился на 5,1 процента относительно февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Florida.Realestate.

Специалисты отметили, что количество запросов со стороны россиян падает на протяжении двух месяцев подряд. Кроме того, результат за март 2023-го оказался на 16,9 процента ниже, чем за аналогичный период 2022-го. По сравнению с третьим месяцем 2021-го в нынешнем году отрицательная динамика составила 31,02 процента. Наконец, за первый квартал текущего года интерес к покупке жилья в США со стороны россиян снизился на 3,71 процента относительно четвертого квартала предыдущего года и на 27,43 процента — относительно января-марта 2022 года.

В апреле эксперты портала Florida.Realestate пришли к выводу, что россияне стали чаще покупать недвижимость в американской Флориде. Согласно их данным, по итогам марта 2023 года спрос с их стороны на жилье там вырос на 6,06 процента в месячном выражении.