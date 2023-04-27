Песков объяснил позднее возвращение кортежа Путина в Кремль

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент приехал вечером в Кремль из-за встреч

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил позднее возвращение кортежа главы государства в Кремль. По его словам, президент приехал в Кремль так поздно и остался там ночевать из-за запланированных встреч. Слова представителя российского лидера приводит ТАСС.

Песков отметил, что Путин часто остается ночевать в кремлевской квартире.

«Закончив все дела в Огарево, потому что он сегодня достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль. Это обычная практика, это очень часто бывает», — сообщил представитель Кремля.

В список резиденций президента кроме Кремля входят: «Ново-Огарево» в Подмосковье, «Долгие Бороды» на Валдае, «Бочаров Ручей» в Сочи, «Русь» в Завидово, и «Константиновский дворец в Санкт-Петербурге.

В 2020 году Путин впервые показал комнату отдыха в своей резиденции в Ново-Огареве.