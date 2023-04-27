В Москве участились случаи мошенничества с одним типом недвижимости

Власти Москвы: в столице участились случаи мошенничества с выморочной недвижимостью

В Москве участились случаи мошенничества с выморочной недвижимостью — имуществом, которое после смерти владельца достается государству. Об этом предупредили в департаменте городского имущества столицы, пишет РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, имущество считается выморочным, если после смерти владельца нет наследников, которые могут на него претендовать по закону или завещанию, либо если все наследники отказались от наследства.

Такая недвижимость обычно отходит муниципалитетам или, как в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, — субъекту РФ. В пресс-службе департамента городского имущества столицы рассказали, что сейчас участились случаи, когда мошенники подделывают документы для регистрации права собственности на жилье. До того, как недвижимость перейдет в собственность города, злоумышленники ее продают.

Специалисты советуют россиянам быть внимательными при заключении сделок с недвижимостью. «Чтобы обезопасить себя от мошеннических схем, рекомендуется лично встретиться с собственником приобретаемой квартиры, осмотреть объект, проверить все страницы паспорта продавца, в том числе о регистрации, семейном положении. Также следует запросить у него архивную выписку из домовой книги и документы по прошлой сделке: договор, документы, подтверждающие перечисление денежных средств от продавца предыдущему собственнику», — предупредили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве с дачами. По словам экспертов, злоумышленники часто пользуются поддельным паспортом собственника, чтобы продать загородную недвижимость. Чтобы не стать жертвой обмана, покупателям стоит проверять водительское удостоверение, СНИЛС, ИНН и другие документы владельца объекта.