Россиянин задушил возлюбленную и сжег тело с домом

В Магаданской области мужчину обвинили в убийстве подруги, тело которой он сжег с домом

В Магаданской области местного жителя обвинили в убийстве 19-летней возлюбленной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь с 22 на 23 февраля в поселке Ола мужчина задушил подругу, а после устроил пожар в ее квартире. Тело обнаружили при тушении огня. Было установлено, что причиной смерти россиянки стала механическая асфиксия. Мужчину взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Архангельской деревне двое россиян из-за 320 тысяч рублей до смерти забили мужчину.

