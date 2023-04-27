Двое россиян до смерти забили жителя деревни ради 320 тысяч рублей

В Архангельской деревне двое россиян из-за 320 тысяч рублей до смерти забили мужчину

В Архангельской области предстанут перед судом двое россиян 25 и 29 лет, обвиняемых в сопряженном с разбоем убийстве. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, злоумышленники узнали, что у хозяина дома в деревне Абрамовская хранится крупная сумма денег. 2 августа 2022 года пьяные грабители пришли к 59-летнему хозяину дома и попросили сигарету. Когда хозяин открыл дверь, злоумышленники напали на него и начали бить металлической трубой, деревянной чуркой, руками и ногами. В результате они до смерти забили жертву, обыскали дом и украли 320 тысяч рублей.

Желая скрыть преступление, они затерли следы крови, завернули тело жертвы в одеяло и сбросили в заброшенный колодец. В ходе допроса обвиняемые пояснили следователю, что в деревне ходили слухи, будто мать их жертвы хранила дома миллион рублей. Они договорились завладеть денежными средствами, не намереваясь никого убивать. Но в момент нападения были пьяны, поэтому все пошло не так, как было задумано.

25 апреля сообщалось, что в Астраханской области 67-летний пенсионер забил кувалдой до смерти товарища.