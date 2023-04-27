Россиянка случайно задушила сожителя во время секса

В Калининградской области женщина случайно задушила сожителя во время секса

В поселке Южном Калининградской области 42-летняя местная жительница случайно задушила своего 39-летнего сожителя во время секса. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, россиянка обратилась в службу экстренного реагирования и сказала, что ее сожитель якобы потерял сознание во время их ссоры. В отделе полиции женщина призналась во всех обстоятельствах произошедшего. Медэксперты установили, что потерпевший скончался от механической асфиксии. Сожительнице грозит уголовное дело.

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