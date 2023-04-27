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20:51, 27 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка случайно задушила сожителя во время секса

В Калининградской области женщина случайно задушила сожителя во время секса

Фото: Twinsterphoto / Shutterstock / Fotodom

В поселке Южном Калининградской области 42-летняя местная жительница случайно задушила своего 39-летнего сожителя во время секса. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, россиянка обратилась в службу экстренного реагирования и сказала, что ее сожитель якобы потерял сознание во время их ссоры. В отделе полиции женщина призналась во всех обстоятельствах произошедшего. Медэксперты установили, что потерпевший скончался от механической асфиксии. Сожительнице грозит уголовное дело.

18 апреля сообщалось, что на Урале помощник прокурора занимался оральным сексом с осужденной, обещая ей помочь с УДО.

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Илона Палей
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