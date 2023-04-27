На Украине описали механизм поставок западного вооружения

Министр обороны Украины сообщил, что ВСУ получают оружие раньше, чем это признают публично

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают западное оружие раньше, чем это публично признают союзники. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил министр обороны республики Алексей Резников.

Описывая этот механизм, глава ведомства заверил, что заявления, которые звучат от стран НАТО на совещаниях контактной группы на базе «Рамштайн», делаются постфактум. К этому моменту Киев уже располагает обещанным.

«Это уже обнародование принятых решений и озвучивание трендов, каких-то новых нарративов на следующий период. И если какая-то страна публично выходит и говорит: "Мы приняли решение давать то-то и то-то" — это уже решено ранее», — сообщил Резников.

Он отметил, что одним из главных приоритетов для украинской армии сейчас является обслуживание уже имеющейся техники, а также ремонт и закупка нужных для нее запчастей. «От снайперской винтовки до [американской РСЗО HIMARS] и танка», — сказал министр.

Ранее Резников пообещал, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.