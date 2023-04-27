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12:27, 27 апреля 2023Бывший СССР

На Украине описали механизм поставок западного вооружения

Министр обороны Украины сообщил, что ВСУ получают оружие раньше, чем это признают публично

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получают западное оружие раньше, чем это публично признают союзники. Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» заявил министр обороны республики Алексей Резников.

Описывая этот механизм, глава ведомства заверил, что заявления, которые звучат от стран НАТО на совещаниях контактной группы на базе «Рамштайн», делаются постфактум. К этому моменту Киев уже располагает обещанным.

«Это уже обнародование принятых решений и озвучивание трендов, каких-то новых нарративов на следующий период. И если какая-то страна публично выходит и говорит: "Мы приняли решение давать то-то и то-то" — это уже решено ранее», — сообщил Резников.

Он отметил, что одним из главных приоритетов для украинской армии сейчас является обслуживание уже имеющейся техники, а также ремонт и закупка нужных для нее запчастей. «От снайперской винтовки до [американской РСЗО HIMARS] и танка», — сказал министр.

Ранее Резников пообещал, что контрнаступление ВСУ начнется скрытно. Это, согласно планам командования, якобы должно гарантировать его успех.

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Алевтина Запольская
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