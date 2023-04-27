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06:36, 27 апреля 2023Бывший СССР

В Запорожской области заявили об усилении переброски сил ВСУ

Рогов сообщил об усилении переброски сил ВСУ на Запорожское направление в ночное время

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ускорили переброску личного состава и техники в ночное время. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Рогова, украинская сторона несколько часов подряд перебрасывает личный состав и технику по мосту Преображенского через остров Хортица, затем — в сторону Орехова.

«С наступлением темноты движение интенсифицировано», — указал он. Зафиксированы данные о переброске «грузовиков, тентов и транспорте с боеприпасами.

Ранее Рогов сообщил, что киевские власти перебрасывают в подконтрольную им часть Запорожской области войска из Центральной Украины. По его словам, силы перебрасываются из Полтавской и Черкасской областей. При этом, отметил Рогов, еще недавно приоритет отдавался бригадам из Западной Украины, в частности, из Галиции.

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Марина Совина
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