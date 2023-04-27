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16:18, 27 апреля 2023Бывший СССР

В украинском регионе запретили деятельность УПЦ

Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ в регионе

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Житомирский областной совет запретил деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в регионе. Такое решение приняли во время заседания депутаты облсовета, передает агентство «Укринформ».

Помимо этого, они отменили принятое в 2017 году решение о передаче земли женскому монастырю Афонской иконы Божией Матери УПЦ. Теперь земельный участок, переданный ранее обители, будет находиться в коммунальной собственности.

Ранее сообщалось, что Волынский областной совет запретил деятельность УПЦ на территории региона. Кроме того, депутаты облсовета порекомендовали местной военной администрации разорвать договор аренды со Святогорским ставропигиальным женским монастырем.

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Георгий Нестеров
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