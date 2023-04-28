Евросоюз отправит армии Молдавии 40 миллионов евро

Совет по иностранным делам ЕС решил отправить 40 миллионов евро армии Молдавии

Армия Молдавии получит 40 миллионов евро в качестве пакета помощи от Европейского союза (ЕС), соответствующее постановление принял Совет по иностранным делам ЕС, передает РИА Новости.

«Помощь будет направлена на развитие национального потенциала наблюдения за воздушным пространством, развитие транспортных возможностей, а также на логистические и коммуникационные возможности Национальной армии», — сообщили в министерстве обороны республики.

В ведомстве также заметили, что деньги будут предоставлены через Европейский фонд. В сообщении также указано, что в 2021 и 2022 году ЕС отправил Молдавии 47 миллионов евро, которые были потрачены на укрепление армии страны.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сказал, что власти страны откажут во въезде в страну президенту России Владимиру Путину. На это отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, указав, что руководство Молдавии стремится сделать страну недружественной России.