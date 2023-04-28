Британия отправит Польше комплексы ПВО и ракеты

Минобороны Британии отправит в Польшу комплексы ПВО с ракетами CAMM

Великобритания развернет в Польше комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитные управляемые ракеты CAMM (Обычная зенитная модульная ракета, Common Anti-air Modular Missile). Сумма сделки составит 1,9 миллиардов фунтов (2,4 миллиарда долларов). Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Поставки отправят в Польшу в рамках программы развития системы ПВО республики Pilica+. Ракетами оснастят 22 польские батареи противовоздушной обороны. «Эта сделка не только укрепит европейскую систему ПВО, но и обеспечит высококвалифицированные рабочие места в обеих странах», — рассказал премьер-министр Британии Риши Сунак.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что на северо-западе Польши нашли обломки неопознанного военного объекта. По предварительным данным, он принадлежал польским военным.