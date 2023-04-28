Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:59, 28 апреля 2023Мир

Британия отправит Польше комплексы ПВО и ракеты

Минобороны Британии отправит в Польшу комплексы ПВО с ракетами CAMM

Фото: Globallookpress.com

Великобритания развернет в Польше комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и зенитные управляемые ракеты CAMM (Обычная зенитная модульная ракета, Common Anti-air Modular Missile). Сумма сделки составит 1,9 миллиардов фунтов (2,4 миллиарда долларов). Об этом говорится в заявлении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Поставки отправят в Польшу в рамках программы развития системы ПВО республики Pilica+. Ракетами оснастят 22 польские батареи противовоздушной обороны. «Эта сделка не только укрепит европейскую систему ПВО, но и обеспечит высококвалифицированные рабочие места в обеих странах», — рассказал премьер-министр Британии Риши Сунак.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений о том, что на северо-западе Польши нашли обломки неопознанного военного объекта. По предварительным данным, он принадлежал польским военным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Центробанк России сохранил ключевую ставку
Настя Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом
Минобороны отчиталось о ходе боев в Артемовске
Один из боссов самой могущественной мафии в Италии пойман после пяти лет в бегах
Российские военные уничтожили до 65 бойцов ВСУ на херсонском направлении
Российские войска пресекли деятельность украинской ДРГ в Запорожской области
Банк России повысил прогноз по росту ипотеки
Минобороны сообщило о групповом ракетном ударе по резервам ВСУ
Россиянам назвали самые распространенные ошибки при обустройстве гардеробной
Вучич появился на публике после сообщений о госпитализации из-за болезни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.